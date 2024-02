Roma: sindaca Ciampino, con AdR spostamenti veloci e sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Aeroporti di Roma "c'è stato l'impegno nel cercare soluzioni sostenibili e che possano coniugare la necessità di spostamenti veloci ed efficaci con il rispettare sempre più l'ambiente". Lo ha detto la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, nel corso del 50mo anniversario di Aeroporti di Roma, nello scalo Leonardo Da Vinci, a Fiumicino. "Sono lieta di essere presente oggi qui alla celebrazione dei 50 anni di Aeroporti di Roma, una società all'avanguardia da molti punti di vista - ha aggiunto -. Il 2024 sarà un anno importante anche per Ciampino, che il 18 dicembre festeggerà i 50 anni dalla costituzione di Comune autonomo. Quando si parla di Ciampino non si può non pensare al suo aeroporto, un hub importante e che grazie alla presenza del 31mo stormo e al supporto di AdR è stato uno dei punti di riferimento fondamentali durante la pandemia". (segue) (Rer)