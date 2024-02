Energia: Romania, Omv stanzia 1,6 miliardi per investimenti nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Omv Petrom ha deciso di stanziare 8 miliardi di leu (circa 1,6 miliardi di euro) per investimenti da effettuare nel corso del 2024. Lo ha confermato la direttrice finanziaria della compagnia, Alina Popa, secondo quanto riferisce l’agenzia “Agerpres”. Di questa cifra, circa 1,5 miliardi di leu (300 milioni di euro) saranno destinati per le operazioni di acquisto. "Omv Petrom entrerà nella fase più intensa della sua storia dal punto di vista degli investimenti”, ha precisato Popa. Alla domanda su quali siano i settori verso cui l'azienda rivolge la propria attenzione, la direttrice ha citato le energie rinnovabili, con progetti sia nel comparto eolico che in quello fotovoltaico, i biocarburanti e soluzioni alternative per la mobilità, ad esempio con reti di ricarica elettrica. (segue) (Rob)