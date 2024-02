Energia: Romania, Omv stanzia 1,6 miliardi per investimenti nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’attenzione della compagnia ci sono anche le possibilità di stoccaggio di anidride carbonica e idrogeno. “E’ una strategia di acquisizione basata sulla trasformazione verso un futuro a basse emissioni di carbonio. Noi puntiamo ad essere leader nel campo della transizione energetica per quanto riguarda l'Europa sudorientale”, ha ancora dichiarato Popa. Il 35 per cento degli investimenti, ha poi precisato la direttrice, è destinato ad attività a basse o nulle emissioni di carbonio. Omv Petrom progetta infine di investire 11 miliardi di euro entro il 2030 per ridurre le emissioni di carbonio, con il più grande piano di investimenti privati nel settore energetico in Romania. (Rob)