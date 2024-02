Spagna: Erc chiede a JxCat "trasparenza" sui colloqui con i Popolari su legge amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ha chiesto a Uniti per la Catalogna (JxCat) "trasparenza" sui contenuti dei colloqui con il Partito popolare (Pp) spagnolo sull'amnistia durante le trattative per l'investitura alla presidenza del governo del leader conservatore, Alberto Nunez Feijoo. La portavoce di Erc, Raquel Sans, ha sottolineato come il suo partito abbia respinto sin dall'inizio la possibilità di sostenere il presidente del Pp. "Il Pp non entra nella nostra equazione. Se vogliono partecipare alla soluzione dovrebbero votare per la legge. È il modo migliore per iniziare a risolvere il conflitto, riportando l'orologio a zero", ha evidenziato l'esponente indipendentista. Erc ha esortato JxCat a votare a favore della legge che ha respinto quindici giorni fa al Congresso dei deputati. Il partito di Puigdemont ha chiesto un termine di due settimane, che scade domani, per poter migliorare alcuni articoli. "Chiediamo responsabilità affinché la legge possa andare avanti. Molte persone hanno la vita sottosopra e la legge è estremamente importante", ha spiegato Sans. (Spm)