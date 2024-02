Governo: Faraone (Iv), Meloni risponda a De Luca sul merito invece di guardare il dito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente De Luca ha denunciato quella che, a causa delle scelte del governo Meloni, sta diventando una valanga inarrestabile per il sud, ma la presidente del consiglio, non potendo rispondere sul merito, ha scelto ancora una volta di cambiare argomento. “Evidentemente mentre il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito". Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Italia viva, Davide Faraone, che spiega: "De Luca ha sollevato questioni di merito, a partire dall'autonomia differenziata, passando per i ritardi sui fondi di coesione e l'aumento della burocrazia, fino ai conseguenti blocchi sulle opere. Tutti rilievi evidenti a chi come i presidenti di regione, i sindaci, ogni giorno vedono i ritardi provocati dal governo. Meloni, invece di appellarsi a Schlein, dia risposte ai cittadini". (Rin)