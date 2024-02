Australia-Italia: Istituto di cultura di Sydney presenta la mostra “Sedia Rossa” di Katthy Cavaliere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Katthy Cavaliere è stata attiva a Sydney dalla metà degli anni ’90 fino a poco prima della sua prematura scomparsa nel 2012. Il suo progetto creativo consisteva nel trasformare i propri oggetti personali in arte. Utilizzando fotografie, video, disegni, performance e installazioni, Katthy Cavaliere ha dato un senso al suo posto nel mondo attraverso un’autoanalisi diaristica che era parte integrante del suo processo artistico. “Sedia Rossa” unisce fotografie e video insieme a materiale d’archivio di famiglia mai esposto prima, dall’infanzia nel 1976 a uno degli ultimi lavori, nest (2010), realizzato due anni prima della sua scomparsa. Il motivo della sedia, metafora ricorrente nel lavoro di Katthy Cavaliere, è il collante delle opere selezionate per questa mostra. Per l’artista la sedia era un simbolo di solitudine, isolamento e sospensione del tempo per consentire intime fantasticherie e rituali personali. Nella sua opera più emblematica, suspended moment (2000), una sedia giocattolo luminosa fluttua in un vuoto nero, alludendo a ciò che può essere reso visibile e invisibile. (Res)