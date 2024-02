Aeroporti: Simeoni (FI), auguri ad AdR per 50 anni di attività, è eccellenza Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio e presidente della Commissione Giubileo, Giorgio Simeoni, in occasione dell'evento per i 50 anni di Aeroporti di Roma all'aereoporto Leonardo Da Vinci a cui ha partecipato rivolge, in una nota, "i migliori auguri di buon compleanno ad Aeroporti di Roma per i suoi primi 50 anni. L'aeroporto di Fiumicino - spiega Simeoni - rappresenta oggi una vera eccellenza a livello internazionale con standard elevatissimi riguardo a sicurezza, eccellenza operativa e qualità del servizio erogato ai passeggeri. Una realtà moderna in grado di gestire agevolmente grandi flussi di traffico. In tal senso, il 2024 sarà un anno record. Continua infatti la progressione del traffico aereo europeo verso il raggiungimento dei valori pre-covid del 2019 e lo scalo di Roma Fiumicino, nei mesi scorsi, è stato quello a maggiore crescita tra gli aeroporti del continente". (segue) (Rer)