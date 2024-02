Fine vita: Bonaccini, aspetto da Parlamento italiano legge nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fine vita “mi aspetterei che il Parlamento italiano facesse una legge nazionale e che questa venisse approvata: questo è l’invito fatto anche dalla Corte costituzionale”. Lo ha detto il presidente del Partito democratico e della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di una conferenza stampa a Bologna. “Non vogliamo vedere ciò che si è visto in altre regioni, dove cittadini in condizione di grande sofferenza si rivolgono a un tribunale per avere una risposta. Sarebbe surreale che in un paese ci fossero 20 leggi regionali diverse”, ha concluso Bonaccini.(Rin)