Argentina: Milei a "Quarta Repubblica", italiano al 75 per cento, amo l'opera

- Grazie a un padre con entrambi i genitori italiani "di fatto" e una nonna materna di origini italiane, il presidente dell'Argentina, Javier Milei, può dirsi di sentirsi "assolutamente italiani", amante dell'opera lirica e di Roma. "Sono italiano al 75 per cento. Assolutamente italiano perché i due genitori di mio padre erano italiani di fatto e da parte di mia mamma la mamma era di origine italiana e il padre di origine jugoslave", ha detto Milei nel corso della trasmissione "Quarta Repubblica", che andrà in onda oggi in prima serata su "Retequattro". Il "75 per cento di sangue italiano" sembra contare, ha detto il presidente segnalando la "incredibile per l'Opera italiana, soprattutto la parte che si riferisce a Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini e ogni volta che posso, per ragioni di lavoro nel settore privato, ogni volta che dovevo fare un viaggio in Europa, lo facevo con Alitalia perché potevo fare scalo a Roma".(Res)