Russia: il 75 per cento del commercio estero svolto con "Paesi amici" nel 2023

- Nel 2023 la quota di "Paesi amici" nel commercio estero della Russia ammontava a oltre il 75 per cento. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa la segretaria generale della Camera di commercio internazionale in Russia, Tatjana Monaghan. "Qui possiamo chiaramente rallegrarci del fatto che siamo stati in grado di reindirizzare in modo abbastanza rapido le forniture da ovest a est senza gravi perdite", ha osservato Monaghan. Secondo la Camera di commercio internazionale, l'anno scorso circa il 95 per cento dei pagamenti nel commercio con la Cina e l'India sono stati effettuati in valute nazionali, mentre la Cina è diventata il principale partner commerciale della Russia, rappresentando il 29 per cento del fatturato commerciale. (Rum)