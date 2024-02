Speciale scuola: da Mim oltre 700 milioni di euro per quelle paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha firmato i due decreti che prevedono, complessivamente, uno stanziamento di oltre 700 milioni di euro a favore delle scuole paritarie per l'anno scolastico 2023/2024. E' quanto si legge in una nota. In particolare, 113 milioni e 400 mila euro saranno destinati all'accoglienza degli alunni diversamente abili, mentre 90 milioni contribuiranno al funzionamento delle scuole dell'infanzia. Le risorse finanziarie sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali, che provvedono ad assegnarle agli istituti paritari di ciascuna regione sulla base di specifici criteri, indicati nei decreti. "Il nostro obiettivo - ha dichiarato Valditara - è valorizzare tutte le realtà educative che fanno parte del nostro sistema pubblico di istruzione, con particolare attenzione in questo caso all'infanzia e agli alunni diversamente abili. A ogni studente deve essere garantita l'opportunità di costruire il proprio futuro". (Com)