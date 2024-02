Speciale scuola: Fvg, Università Udine, celebrati i 20 anni della Scuola superiore di Toppo Wassermann

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati celebrati, con 167 allievi provenienti da tutta Italia, i vent’anni di attività della Scuola superiore "di Toppo Wassermann" dell'Università di Udine, l'istituto di eccellenza dell'ateneo friulano. “La nostra Scuola superiore – ha detto il rettore Roberto Pinton – è una fucina di talenti di cui andiamo particolarmente fieri per gli importanti traguardi professionali che riescono a ottenere in Italia e all'estero. In vent'anni di attività la Scuola ha formato giovani preparati, poliglotti, aperti al mondo e pronti a contribuire allo sviluppo della società e al nostro territorio, in particolare.” Per il direttore della Scuola, Alberto Policriti, “il sistema universitario italiano sta velocemente realizzando quanto sia importante disporre di uno strumento in grado di promuovere il talento, la qualità e la multidisciplinarietà nell'università pubblica. L'Università di Udine, con il sostegno della Fondazione Friuli, dell'Ardis e della Regione, ha fatto propria questa esigenza già vent'anni fa. E vi ha dato seguito”. Durante la cerimonia sono stati consegnati i titoli finali ai 13 allievi che hanno concluso il percorso di studi nell'anno accademico 2022-23. (Rin)