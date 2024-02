Speciale scuola: Marti (Lega), importante valorizzare ogni realtà didattica, grazie Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a palazzo Madama, "è importante potenziare e sviluppare tutte le realtà didattiche affinché a ogni alunno sia garantita un'adeguata formazione. Bene, quindi - continua il parlamentare -, che il ministero dell'Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara, abbia stanziato oltre 700 milioni di euro per le scuole paritarie. Il sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione assicura libertà di scelta e reale efficienza. Tutti gli studenti meritano l'opportunità di costruire nel modo migliore il loro futuro e il ministro Valditara e la Lega sono al lavoro ogni giorno in questa direzione. Avanti tutta per la crescita e il futuro dei nostri ragazzi". (Rin)