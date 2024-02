Speciale scuola: Valditara su aumenti a personale Ata e Dsga, "valorizziamo contributo di tutto il personale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro che si è svolto presso il ministero dell'Istruzione e del merito con i rappresentanti sindacali delle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale è stato tracciato il percorso per garantire, in attuazione del Ccnl, tempi rapidi per l'attribuzione di posizioni economiche orizzontali, per i passaggi verticali dal profilo di collaboratore al profilo di operatore e per il passaggio da assistenti amministrativi facenti funzione Dsga alla nuova area di funzionari ed elevata qualificazione. Lo riferisce il ministero dell'Istruzione in una nota, spiegando che questi sforzi congiunti tra il ministero e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale dimostrano un impegno condiviso per il miglioramento delle condizioni lavorative e per la valorizzazione del personale Ata. (Com)