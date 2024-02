Speciale scuola: Pnrr, Roma con 1.907 progetti da 3,4 miliardi recupera il tempo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ieri il sindaco Roberto Gualtieri ha svolto un sopralluogo all’ex Mattatoio dove saranno portate via, in totale, cento tonnellate di rifiuti accumulati in 50 anni di abbandono. Lo spazio sarà ristrutturato con 65 milioni di euro a valere sul Pnrr, i lavori partiranno in autunno e nel 2026 diventerà un centro delle arti sul modello dell’omonimo Matadero spagnolo nel quartiere Arganzuela di Madrid. Con lo stesso spirito, nell’ambito del Pnrr, a Roma si sta intervenendo sul complesso dell’ex ospedale del Santa Maria della Pietà (ci sono in ballo 37 milioni di interventi) e si sta demolendo la scuola di via di Cardinal Capranica, tristemente nota per il drammatico sgombero del 2019. I lavori sono iniziati da pochi giorni, termineranno a marzo del 2026, lo stanziamento è di 24 milioni di euro e saranno costruite due palazzine per un totale di 71 alloggi, un parcheggio e un’area verde. (Rer)