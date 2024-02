Speciale scuola: Ciampino, al via lavori riqualificazione energetica in scuola primaria Bachelet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli interventi di riqualificazione energetica nelle strutture del territorio comunale di Ciampino. Lo riferisce una nota del Comune di Ciampino, in provincia di Roma. Al momento sono in corso lavori di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola primaria Bachelet, primo circolo didattico. "I pannelli garantiranno un risparmio energetico di Co2 rispondendo in maniera sostenibile a innovativa alle sfide dei cambiamenti climatici – spiegano la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella e l'assessore ai Lavori pubblici, Umberto Verini –. L'efficientamento energetico dei plessi scolastici garantisce agli studenti e a tutto il personale luoghi a basso impatto ambientale e infrastrutture moderne. Un intervento importante all'interno di un istituto scolastico finanziato dalla Unione Europea attraverso lo strumento Next generation Eu, che ci offre l'opportunità di sensibilizzare concretamente le nuove generazioni su consumi, produzione di energia e anidride carbonica risparmiata e al quale daremo seguito con nuove opere su altre strutture nei prossimi mesi". (Com)