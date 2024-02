Germania: Scholz, produrre su vasta scala gli armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria della difesa tedesca deve abbandonare la produzione “manifatturiera” degli armamenti per avviare quella “su vasta scala”. È quanto dichiarato dal cancelliere Olaf Scholz durante la cerimonia di posa della prima pietra dell'impianto di fabbricazione di munizioni di artiglieria del conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall a Unterluess, in Bassa Sassonia. Il capo del governo federale ha aggiunto che, per troppo tempo, la politica degli armamenti in Germania è stata perseguita come se si trattasse di acquistare un’auto. In particolare, Scholz ha affermato: “Se voglio comprare una Volkswagen Golf tra due o tre anni, allora so già oggi che sarà disponibile. Forse dovrò aspettare tre o sei mesi per averla, ma poi l'auto sarà disponibile”. Tuttavia, ha sottolineato il cancelliere, “la produzione di armamenti non funziona così. Obici semoventi, elicotteri e sistemi antiaerei non si trovano su degli scaffali da qualche parte”. Scholz ha poi osservato che chi vuole la pace deve essere in grado di scoraggiare eventuali aggressori. “Per quanto dura sia questa realtà”, ha infine dichiarato il capo del governo federale, “non viviamo in tempi di pace”. (Geb)