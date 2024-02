Ucraina: Scholz, il Paese dà il più grande contributo alla pace, deciderà del nostro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa dà il più grande contributo alla pace e, per tale, motivo, si deve continuare a sostenerla. È quanto dichiarato dal cancelliere Olaf Scholz durante la cerimonia di posa della prima pietra dell'impianto di fabbricazione di munizioni di artiglieria del conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall a Unterluess, in Bassa Sassonia. Il capo del governo federale ha affermato: “L'Ucraina deciderà se il nostro ordine di pace, il nostro mondo fondato su regole, avrà un futuro”. (Geb)