Cultura: la prima edizione in albanese de “I sommersi e i salvati” di Primo Levi (2)

- “Si tratta di un saggio imprescindibile per capire il Novecento e ricostruire un’antropologia dell’uomo contemporaneo. Per questo, siamo estremamente orgogliosi del fatto che sia la Farnesina che il ministero kosovaro della Cultura abbiano deciso di sostenere questa prima edizione in lingua albanese, appoggiando gli sforzi dell’editore kosovaro Dukagjini”, hanno dichiarato l’ambasciatore italiano a Pristina Antonello De Riu e il direttore dell’Istituto italiano di cultura di Tirana Alessandro Ruggera. Con “I sommersi e i salvati”, Primo Levi (1919-1987) portò a compimento, quarant’anni dopo “Se questo è un uomo”, la testimonianza e le riflessioni che animarono quel suo primo libro, con al centro le memorie di Auschwitz e gli sforzi per comprendere la mente dei propri aguzzini. Il volume, la cui stesura richiese dieci anni, uscì con Einaudi nella primavera del 1986: tradotto rapidamente in tutto il mondo, è riconosciuto come un’altissima opera sulla natura del male e sulla natura dell’uomo. (Res)