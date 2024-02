Kosovo: Russia, regime di Kurti ha avviato fase di pulizia etnica della popolazione serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime criminale del governo del premier kosovaro Albin Kurti è entrato in una fase attiva di pulizia etnica dei serbi del Kosovo. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un comunicato pubblicato sul sito web del ministero Esteri russo e rilanciato dalla stampa di Belgrado. "Pristina spera così di liberarsi dagli obblighi legati alla formazione dell'Associazione dei comuni serbi nel nord del Kosovo (Zso)", ha continuato Zakharova, secondo cui la decisione di abolire l'uso delle transazioni in dinaro serbo tra il territorio del Kosovo e la Serbia "priva la popolazione locale non albanese della possibilità di ricevere pensioni e altre entrate". "Le autorità locali hanno avviato una nuova fase di liquidazione delle strutture amministrative ed economiche che non sono sotto il loro controllo, compresa la rete di filiali delle 'Poste della Serbia'. Vengono condotte perquisizioni illegali, documenti e contanti vengono confiscati, i dipendenti vengono arrestati e inventati casi penali", ha sottolineato la portavoce del ministero di Mosca. (segue) (Seb)