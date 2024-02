Serbia-Kosovo: ambasciatore russo a Belgrado, riunione Consiglio sicurezza Onu è “raggio di speranza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu di ieri sulla situazione in Kosovo è un “raggio di speranza”. Lo ha affermato l'ambasciatore della Federazione Russa in Serbia, Aleksandar Bocan-Harchenko, ripreso dal quotidiano belgradese "Politika". Bocan-Harchenko ha aggiunto che la "questione della regione meridionale della Serbia deve ritornare sotto le decisioni di questo organismo". "Non c'è dubbio che la sessione del Consiglio di Sicurezza di ieri sera rappresenti un progresso, ma non un punto di svolta nella soluzione della crisi del Kosovo", ha affermato il diplomatico. "Ora tutto si sta muovendo nella direzione giusta", ha aggiunto l'ambasciatore russo. (Seb)