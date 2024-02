Speciale difesa: Ucraina, il viceministro della Difesa Pavliuk è stato rimosso dall’incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Difesa ucraino Oleksandr Pavliuk è stato rimosso dal suo incarico. Lo ha reso noto l’inviato parlamentare del governo di Kiev, Taras Melnychuk. Pavliuk è stato rimosso “in relazione al suo trasferimento a un’altra posizione”, ha spiegato il rappresentante dell’esecutivo in un messaggio su Telegram. L’agenzia di stampa “Ukrinform” ha riferito di indiscrezioni per le quali Pavliuk potrebbe assumere il ruolo di comandante delle forze terrestri, dopo che Oleksandr Syrskyi ha lasciato il ruolo per diventare comandante in capo delle Forze armate ucraine. (Kiu)