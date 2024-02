Speciale difesa: Ucraina, Zelensky a colloquio con Macron, focus su situazione sul campo e aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica “positiva e concentrata” con il suo omologo francese Emmanuel Macron. “Abbiamo parlato della situazione sul campo e delle esigenze militari ucraine, che includono droni, ariglieria e munizioni, mezzi per la guerra elettronica e sistemi di difesa aerea, da quelli portatili a quelli a lungo raggio”, ha fatto sapere Zelensky. “Abbiamo discusso anche la preparazione di un documento bilaterale sugli impegni di sicurezza basato sulla dichiarazione del G7 di Vilnius. Questi accordi di sicurezza dimostrano la leadership europea, motivano la società e i militari ucraini e mandano un segnale forte alla Russia sul sostegno indefesso dell’Europa all’Ucraina”, ha scritto il capo dello Stato in un messaggio su X. Zelensky ha aggiunto che assieme al presidente francese “stiamo coordinando eventi in comune”. (Kiu)