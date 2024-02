Speciale difesa: Egitto-Bulgaria, firmati accordi di cooperazione nei settori del gas naturale e della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto al Cairo il primo incontro del comitato misto di cooperazione tra Egitto e Bulgaria, presieduto dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e dalla vicepremier e ministra degli Esteri bulgara, Mariya Gabriel, alla presenza del presidente bulgaro, Rumen Radev. Lo ha riferito una nota del ministero degli Esteri egiziano. Nell'occasione, le parti hanno firmato tre accordi: un primo accordo per la cooperazione nel settore del gas naturale tra il ministero del Petrolio e delle Risorse minerarie egiziano e il ministero dell’Energia bulgaro; un secondo accordo sull'esenzione reciproca dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici e di missione; un terzo memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i rispettivi ministeri della difesa. Durante le discussioni, si è convenuto anche di tenere le riunioni del comitato misto di cooperazione con cadenza annuale e di organizzare il prossimo incontro in Bulgaria nel 2025. (Cae)