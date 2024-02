India: disputa moschea Gyanvapi, Alta corte inizia esame ricorso parte musulmana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Asi ha rilevato che “la struttura preesistente sembra essere stata distrutta nel XVII secolo, durante il regno di Aurangzeb, e parte di essa fu modificata e riutilizzata nella struttura esistente”. “Sulla base degli studi/rilievi scientifici effettuati, dello studio dei resti architettonici, delle caratteristiche e dei manufatti esposti, delle iscrizioni, delle opere d’arte e delle sculture, si può dire che esisteva un tempio indù prima della costruzione della struttura esistente”, si legge nel rapporto. Secondo la relazione, in particolare, sono state trovate sepolte sotto l’edificio sculture di divinità indù ed elementi architettonici scolpiti. Sono state registrate complessivamente 34 iscrizioni presenti su pietre di templi indù preesistenti, in diversi sistemi di scrittura (devanagari, grantha, telugu e kannada), in cui si trovano i nomi di alcune divinità induiste (Janardana, Rudra e Umesvara). Il riutilizzo delle iscrizioni fa pensare che le strutture precedenti furono distrutte. È stata rinvenuta anche una pietra con un’iscrizione in cui sono state cancellate le righe relative alla costruzione della moschea e al suo ampliamento. (segue) (Inn)