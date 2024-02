India: disputa moschea Gyanvapi, Alta corte inizia esame ricorso parte musulmana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato Anjuman Intezamia Masajid, che gestisce la moschea, è ricorso alla Corte suprema per chiedere la revoca delle restrizioni e il ripristino dell’accesso per i fedeli musulmani. I supremi giudici hanno stabilito che l’ingresso per la preghiera non può essere negato anche se deve essere protetta l’area del rinvenimento. La massima autorità giudiziaria ha poi trasferito il caso al Tribunale distrettuale di Varanasi, che il 21 luglio 2023 ha ordinato l’indagine scientifica. Il comitato di gestione della moschea ha contestato la decisione, ma i suoi ricorsi sono stati respinti prima dall’Alta corte di Allahabad e poi dalla Corte suprema. (segue) (Inn)