India: disputa moschea Gyanvapi, Alta corte inizia esame ricorso parte musulmana (5)

- Il 22 gennaio, sempre nell’Uttar Pradesh, è stato inaugurato il tempio di Rama ad Ayodhya, un altro sito oggetto di disputa tra musulmani e induisti. Il tempio, infatti, è sorto sulle macerie della moschea di Babri, costruita nel XVI secolo sotto l’impero Moghul di Babur e demolita il 6 dicembre 1992 da una folla di attivisti indù in seguito alla degenerazione violenta di una manifestazione politica del Partito del popolo indiano (Bjp) e dell’organizzazione nazionalista induista Vishva Hindu Parishad (Vhp). Seguirono mesi di scontri violenti tra le due comunità e anni di battaglie giudiziarie sulla demolizione e sulla proprietà del terreno, acquisito dopo i fatti dallo Stato dell’Uttar Pradesh. Il caso si è chiuso definitivamente alla fine del 2019 con il via libera della Corte suprema alla costruzione del tempio di Rama laddove sorgeva la moschea di Babri. Nel lungo iter legale la massima autorità giudiziaria del Paese pronunciò anche (nel 1994) una celebre e controversa sentenza sul ruolo della moschea nell’Islam in cui argomentò che non è indispensabile una moschea per la preghiera, praticabile ovunque, e che il luogo di nascita di Rama non poteva essere spostato da un’altra parte mentre una moschea senza un particolare significato poteva essere trasferita. (segue) (Inn)