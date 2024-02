India: disputa moschea Gyanvapi, Alta corte inizia esame ricorso parte musulmana (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una terza contesa nell’Uttar Pradesh riguarda il complesso templare di Krishna Janmasthan a Mathura, comprendente tre templi dedicati al culto di Krishna, importante divinità dell’induismo, emanazione di Visnù. Il luogo ha un significato religioso per gli induisti almeno dal VI secolo a.C. e i templi furono distrutti più volte nel corso della storia, l’ultima sotto l’impero Moghul di Aurangzeb nel 1670, che al suo posto fece costruire la moschea Shahi Eidgah, ancora esistente, accanto alla quale è stato costruito un nuovo complesso templare di Krishna Janmasthan, consacrato nel 1958 ma terminato nel 1982. Nel 1968 le parti raggiunsero un compromesso in base al quale al trust che sovrintende al tempio spettava il terreno ma senza pretese legali sulla moschea, affidata a un comitato di gestione. Nel 2020 il compromesso è stato messo in discussione da diverse petizioni. L’anno scorso l’Alta corte di Allahabad ne ha accorpate varie e a dicembre ha ordinato un’indagine archeologica, ordine sospeso il 16 gennaio dalla Corte suprema. (Inn)