Fisco: Donno (M5s), su extraprofitti banche governo ha tutelato poteri forti e non cittadini

- In riferimento alla tassazione degli extraprofitti delle banche "in Spagna, a differenza del nostro esecutivo, hanno avuto più coraggio: ha portato un introito di 3,5 miliardi di euro che andranno a chi è in difficoltà. Il governo Meloni, invece, ha incassato zero euro, e ha preferito tutelare i poteri forti invece dei cittadini". Lo ha detto Leonardo Donno, deputato del Movimento cinque stelle (M5s) in commissione Bilancio, intervenendo alla trasmissione "Restart", su Rai 3.La premier Giorgia Meloni "aveva detto che la tassazione facoltativa degli extraprofitti delle banche messa a segno dal suo governo sarebbe servita per far patrimonializzare gli istituti e quindi concedere più credito a cittadini e imprese, ma la verità è che non è successo e non sta accadendo", ha aggiunto. (segue) (Rin)