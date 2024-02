Fisco: Donno (M5s), su extraprofitti banche governo ha tutelato poteri forti e non cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2023, "come certificato da Banca d'Italia, c'è stato un calo del 2,8 per cento della concessione del credito ai privati. A questo dato aggiungo il calo della produzione industriale per 11 mesi consecutivi nel 2023, meno 2,5 per cento della produzione industriale nell'intero 2023 rispetto al 2022", ha spiegato Donno. "Numeri che fanno cadere la maschera di un centrodestra che non sta facendo nulla per aiutare chi è in difficoltà. Lo hanno dimostrato non occupandosi degli aumenti dei mutui e degli affitti, e anche del carovita sempre più insostenibile per gli italiani", ha sottolineato il deputato del M5s. (segue) (Rin)