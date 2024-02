Fisco: Donno (M5s), su extraprofitti banche governo ha tutelato poteri forti e non cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto 2023 "il senatore Gasparri diceva che lo scopo della tassazione delle banche era intervenire a favore di chi non riusciva più a sostenere i rialzi - ha continuato Donno -. Ora vediamo che ha cambiato idea, e non è una novità. Se si sta trenta o quaranta anni in Parlamento e non a contatto con i cittadini è chiaro che i risultati sono questi. Sono al governo da un anno e mezzo e non hanno fatto nulla per aiutare i cittadini e imprese su mutui e prestiti, basta prese in giro, chiedano scusa", ha concluso. (Rin)