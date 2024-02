Ue: Commissione, nessuna ispezione in Italia, normali scambi per rapporto annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione ad alcune segnalazioni apparse sulla stampa sullo stato di diritto in Italia, al momento non c'è alcuna indagine o ispezione in corso. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per la Giustizia, l'uguaglianza e lo stato di diritto, Christian Wigand, nella conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Quello che posso dirvi è che ovviamente siamo in fase di elaborazione del nostro rapporto annuale sullo stato di diritto, cosa che facciamo per tutti i 27 Stati membri. In questo contesto, abbiamo molti incontri con rappresentanti dei governi nazionali, con altre parti interessate, con Ong e altri", ha detto. "Per quanto riguarda l'Italia, questo è esattamente lo stesso che avviene in tutti gli altri Stati membri e questa mattina sono iniziati gli incontri virtuali specifici a livello tecnico, dove abbiamo normali scambi con le controparti italiane nella preparazione del rapporto sullo stato di diritto. Niente di più, niente di meno", ha poi spiegato. "Si tratta di una riunione online, quindi non c'è alcuna delegazione in Italia, così come facciamo per gli altri Stati membri", ha specificato Wigand, spiegando come funziona la discussione fra Commissione e Paesi membri. "C'è un questionario generale e poi ci sono alcune domande più dettagliate che vengono discusse in maniera condivisa. Queste domande coprono i quattro pilastri del rapporto sullo stato di diritto, cioè il sistema giudiziario nazionale, il quadro della lotta alla corruzione, il pluralismo dei media e altri controlli ed equilibri istituzionali. Quindi questo è il normale processo che si sta svolgendo", ha concluso. (Beb)