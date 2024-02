© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi stiamo dalla parte degli agricoltori, che vanno ascoltati con la dovuta attenzione. “La riduzione Irpef è un primo passo. Ora bisogna proseguire nella battaglia in Europa contro quell'ideologia che non tutela l'ambiente e danneggia chi, come gli agricoltori, ne sono i principali custodi". Lo dichiara in una nota il senatore dell’Udc, Antonio De Poli. (Rin)