Ue: Macron, forniture militari a Ucraina servano a rafforzare base industriale europea

- Tutto quello che l'Europa fa per fornire equipaggiamenti strategici e munizioni all'Ucraina deve servire a rafforzare la base industriale e di difesa europea. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante un incontro avvenuto all'Eliseo con il primo ministro polacco Donald Tusk. "Questa volontà di rafforzare la base europea per rispondere anche ai bisogni ucraini è essenziale ed è quello che ci permetterà di aumentare anche le nostre capacità di produzione", oltre a rendere l'Europa una potenza "complementare" alla Nato, ha detto il capo dello Stato francese. Macron ha ricordato il sostegno di Parigi e Varsavia all'Ucraina e al suo popolo, elogiando "l'impegno" della Polonia su questo fronte. Francia e Polonia hanno un ruolo "eminente" da svolgere nella Difesa europea, ha detto il presidente. "La Francia e la Polonia si preparano ad aprire un nuovo capitolo della loro relazione con la preparazione di un nuovo trattato bilaterale, che sostituirà quello del 1991", ha poi ricordato Macron. Temi come la difesa, la cultura, l'energia o la scienza sono "al centro della cooperazione franco-polacca" e corrispondono "ai settori strategici per il futuro del nostro continente ed è la ragione per la quale la nostra cooperazione è così importante", ha spiegato Macron. (Frp)