Forza Italia: Moratti, da Consulta documento con indicazioni di medio periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quando ho ricevuto la responsabilità di guidare la Consulta ho lavorato per individuare le aree rispetto alle quali elaborare delle proposte. Sono 12 aree. Abbiamo redatto un documento con un orizzonte temporale che non è di brevissimo periodo, ma con indicazioni che vanno nella direzione del medio periodo". Lo ha detto Letizia Moratti, presidente della Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia, nel corso di una conferenza stampa alla Camera convocata per la presentazione di un pacchetto delle prime proposte da parte dell'organismo. (Rin)