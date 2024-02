Aeroporti: Troncone (AdR), 2024 sarà anno del traffico record, Roma meta di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 sarà per tutti gli aeroporti italiani "l'anno del traffico record, supereremo i numeri del 2019 e ci stiamo proiettando verso uno scenario di medio termine molto robusto". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, nel corso del 50mo anniversario di Aeroporti di Roma, nello scalo Leonardo Da Vinci, a Fiumicino. "Abbiamo una scommessa già vinta. L'Italia vedrà dei flussi dalle grandi economie emergenti e che vedrà Roma come una meta di riferimento. La crescita è sicura, a Roma arriviamo con tassi di crescita del 3 per cento, ma ci sarà un raddoppio del traffico da qui a fine concessione", ha concluso. (Rer)