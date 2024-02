Imprese: Bat Trieste, aumento di capitale di 40 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguendo nel percorso di crescita e investimenti per "Innovation Hub", lo stabilimento inaugurato meno di un anno fa a San Dorligo della Valle, Bat Trieste ha deliberato un aumento di capitale di ulteriori 40 milioni di euro. “Una scelta strategica”, secondo il presidente Andrea Di Paolo, “che conferma e il nostro impegno di crescita a Trieste. Questo importante ulteriore aumento di capitale ci consentirà di procedere nuovi investimenti in impianti e in macchinari, per aumentare la capacità produttiva dello stabilimento con conseguenti ricadute positive sull'indotto e dal punto di vista occupazionale". Al momento l'Innovation Hub è operativo con tre linee di produzione di Velo, prodotto della categoria Modern Oral, realizzato non solo per il mercato italiano ma anche per soddisfare la crescente domanda del Nord Europa. L'aumento di capitale appena deliberato include anche l'approvazione della quarta linea di produzione, il cui avvio delle attività è previsto per l'inizio del 2025. "Un nuovo tassello verso la piena operatività dell'Innovation Hub – prosegue Di Paolo – che si unisce alla volontà di portare a Trieste anche il Primary Manufacturing Department, aggiungendo così il tassello necessario a realizzare Velo interamente in Italia. Siamo in attesa dell'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per avviare la produzione dei prodotti della terapia sostitutiva della nicotina destinati ai mercati scandinavi. Un importante traguardo per espandere ulteriormente il nostro portafoglio prodotti e continuare a far crescere l'apporto di Bat a Trieste anche in termini di occupazione". (segue) (Frt)