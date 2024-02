Imprese: Bat Trieste, aumento di capitale di 40 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Innovation Hub di Trieste è un polo strategico per Bat Italia, tanto da essere stato inserito nell'annual report del Gruppo come uno dei tre principali siti di eccellenza a livello globale. L’obiettivo strategico di Bat è quello di raggiungere 50 milioni di consumatori entro il 2030 nelle nuove categorie. "I risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta”, sottolinea ancora il presidente di Bat Trieste: nel 2023 l’azienda ha raggiunto quota 24 milioni di consumatori nelle nuove categorie, circa 3 milioni in più rispetto al 2022. Questi prodotti rappresentano più del 16 per cento delle revenue del gruppo, che punta a ottenere il 50 per cento dei ricavi dalle nuove categorie entro il 2035. “Trieste ci ha offerto il miglior contesto tecnologico e scientifico e sin da subito abbiamo instaurato un dialogo e una condivisione di know how con moltissimi soggetti espressione di questo territorio, sia nel mondo delle istituzioni - la collaborazione con Regione, Comune, Autorità Portuale e Interporto è stata cruciale – sia in quello della scienza e dell'innovazione”, prosegue Di Paolo. “Per il futuro di Bat vedo quindi un ruolo di Trieste sempre più centrale: non solo il consolidamento del nostro investimento e del nostro indotto, ma anche la creazione di una rete sempre più solida con le aziende e le istituzioni, avendo come leva il tema della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica”. (Frt)