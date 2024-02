Spagna: ministro Interno non valuta dimissioni dopo morte di due agenti della Guardia civil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha svolto un ruolo di grande rilievo nella risposta collettiva alla pandemia" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, non intende dimettersi dopo la morte di due agenti della Guardia civil speronati lo scorso fine settimana a Barbate, in Andalusia, da un motoscafo di narcotrafficanti. "Non sto pensando di dimettermi. Si tratta di fatti gravissimi, drammatici, che non resteranno impuniti. Ma vorrei ribadire l'importante sforzo di investimenti, in risorse materiali e personali, fatto negli ultimi cinque anni", ha detto il ministro. Marlaska ha respinto le critiche espresse da diverse associazioni delle Forze armate e dai sindacati della Polizia nazionale sulla mancanza di risorse per combattere il narcotraffico. "Continuerà ad essere una priorità investire tutto il necessario per una maggiore efficienza nella lotta contro il crimine della droga", ha proseguito il ministro. Il responsabile dell'Interno non ha voluto commentare il rifiuto della vedova di una degli agenti di apporre una decorazione sulla sua bara durante il funerale tenutosi a Pamplona. "Le nostre condoglianze. Siamo a sua disposizione per qualsiasi cosa di cui abbia bisogno", ha detto. (Spm)