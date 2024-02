Fvg: Università Trieste, laurea ad honorem in Ingegneria civile ad Andrea Zampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Trieste ha conferito oggi la laurea magistrale ad honorem in Ingegneria civile ad Andrea Zampa, presidente e direttore tecnico di Fibre Net spa e Fibre Net Holding, gruppo specializzato in progettazione, sviluppo e produzione di prodotti e sistemi in materiali compositi fibro rinforzati, utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'energia, dei trasporti e dell'industria. Il riconoscimento è stato attribuito "per il rilevante contributo fornito dalla ricerca sperimentale e nello sviluppo di strategie moderne basate sull'impiego di materiali compositi mirate alla riduzione della vulnerabilità sismica delle costruzioni esistenti in muratura". "Il prestigioso riconoscimento dell'Università di Trieste va a me, ma riguarda soprattutto una realtà imprenditoriale che ha fatto e continua a fare un grande lavoro con l'ateneo”, ha detto Zampa. “Un impegno che trasforma il pensiero e la ricerca in brevetti, prodotti, metodi, sistemi che impattano sulla normativa e sul mercato, creando valore aggiunto e ricchezza per tutto il sistema Paese". Grazie all’esperienza maturata nel campo dei materiali compositi, nei primi anni 2000 Zampa ha pensato e ingegnerizzato un innovativo prodotto in Fiber Reinforced Polymer (Frp) che oggi trova largo utilizzo per il rinforzo strutturale e il miglioramento sismico di edifici e infrastrutture. NHa collaborato a numerose attività di ricerca e sviluppo con università, laboratori e istituti in tutto il mondo con l'obiettivo di progettare nuovi prodotti applicando tecnologie e soluzioni all'avanguardia. Oggi Zampa è membro del consiglio di amministrazione di associazioni professionali e tavoli di lavoro del Cnr e dell’International union of laboratories and experts in construction materials, systems and structures. (Frt)