India: Bihar, capo del governo ottiene maggioranza dopo cambio di schieramento

- Nitish Kumar, capo del governo dello Stato indiano del Bihar, ha ottenuto oggi la fiducia dell’assemblea legislativa statale dopo il recente cambio di maggioranza. Kumar, leader del Partito unito del popolo (Jdu), ha lasciato la Grande alleanza di cui faceva parte insieme al Congresso nazionale indiano (Inc) e ad altre forze socialiste e di sinistra ed è passato, o meglio tornato, all’Alleanza democratica nazionale (Nda), lo schieramento opposto, guidato dal Partito del popolo indiano (Bjp). In un voto al quale l’opposizione non ha partecipato in segno di protesta, il capo del governo ha ottenuto il sostegno di 130 legislatori su un totale di 243. (segue) (Inn)