Kenya: morte atleta Kiptum, il padre cita contatti sospetti e chiede di aprire un'indagine

- Il padre del maratoneta keniota Kelvin Kiptum, morto ieri sera in un incidente stradale, ha chiesto al governo di aprire un'indagine sulle circostanze che hanno portato al decesso dell'atleta, citando fra gli elementi sospetti che alcune "strane persone" avevano cercato suo figlio a casa qualche giorno prima del decesso. Parlando all'emittente televisiva "Citizen Tv", il padre dell'atleta ha detto che un gruppo di persone si era recato a casa loro alla ricerca di Kiptum quattro giorni prima della sua morte, identificandosi come membri del personale della presidenza keniota ma senza esibire alcun documento valido a dimostrarlo. L'uomo ha chiesto quindi che il governo apra un'indagine sulla morte di suo figlio. Kiptum e il suo allenatore ruandese Gervais Hakizimana sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte nella zona occidentale di Kaptagat, lungo la strada che collega Elgeyo Marakwet a Ravine, nella contea di Baringo. Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, Kiptum era alla guida del veicolo al momento dello schianto. "L’incidente è avvenuto intorno alle 23. A bordo c'erano tre occupanti, due sono morti sul colpo mentre uno è stato portato in ospedale", ha detto il comandante della contea di Elgeyo Marakwet, Peter Mulinge. Kiptum deteneva il record del mondo nella maratona, realizzato con il tempo di 2h00'35" nella maratona di Chicago corsa l'8 ottobre 2023. E' stato il primo uomo a correre la maratona in meno di 2 ore e 1 minuto in una gara ufficiale. (segue) (Res)