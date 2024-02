Kenya: morte atleta Kiptum, il padre cita contatti sospetti e chiede di aprire un'indagine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Kiptum ha suscitato reazioni scioccate. Il presidente della World Athletics, Sebastian Coe, si è detto "profondamente addolorato" nell'apprendere della morte di Kiptum e Hakizimana, mentre per David Rudisha, due volte campione olimpico negli 800 metri la morte dell'atleta è "una perdita enorme”. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente keniota William Ruto, per il quale Kelvin Kiptum "era una stella, probabilmente uno dei migliori sportivi del mondo". “La sua forza mentale e la sua disciplina non avevano eguali. Kiptum era il nostro futuro", ha aggiunto in un post pubblicato su X, nel quale definisce il deceduto "uno sportivo straordinario". La morte di Kevin Kiptum non è la prima di un atleta keniota. Nell'aprile del 2022 il corpo di Damaris Muthee Mutua, vincitrice di diverse medaglie per il Kenya alle Olimpiadi della Gioventù di Singapore 2010 e ai Campionati di atletica leggera dell’Africa orientale a Khartum, era stato trovato senza vita in una casa a Iten, noto centro di allenamento situato in alta quota nel Kenya occidentale, in circostanze non ancora chiarite. La sua morte ricorda a sua volta quella di un’altra stella nascente dell’atletica keniota, Agnes Tirop, uccisa a coltellate nel 2021 nello stesso centro di allenamento. (Res)