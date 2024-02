Vodafone: pubblicato nuovo report, telecomunicazioni centrali per la competitività europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto di Vodafone – continua la nota – analizza la crescita dell'Europa e mostra come la connettività e la digitalizzazione possano rivoluzionare la produttività dell'Europa e l'economia nel suo complesso. La ricerca quantifica questa opportunità in un aumento del 10 per cento del punteggio dell'Indice di economia e società digitale (Desi) di uno stato membro che comporterebbe a sua volta un aumento del Pil pro capite dello 0,65 per cento. Significa che se tutti gli Stati membri dell'Ue raggiungessero un punteggio Desi pari a 90 entro il 2027, il Pil pro capite in tutta l'Ue sarebbe più alto del 7,2 per cento, con un aumento del Pil dell'Unione europea di oltre mille miliardi di euro. Ma Why telecoms matters lancia un allarme proprio su quanto la competitività dell’Europa e la sua futura sostenibilità siano a rischio a causa della scarsità del livello di digitalizzazione del Continente. Il decennio digitale della Commissione europea dello scorso settembre segnalava che "mentre la copertura 5g della popolazione si attesta all'81 per cento, la diffusione delle reti 5g stand-alone ad alta performance è in ritardo. Il 5g è ancora al di sotto della qualità per quanto riguarda le aspettative degli utenti finali e le esigenze dell'industria, così come nell'affrontare il divario tra aree rurali e urbane”. Il più recente rapporto di Ericsson mostra il netto divario tra la copertura 5gsa e Advanced 5g dell'Europa e quella di Stati Uniti, Cina e altri concorrenti globali; un ritardo che si ripercuote anche su altre tecnologie che si basano sulla connettività avanzata. Ad esempio, l'Ue è in ritardo su Stati Uniti e Cina in materia di intelligenza artificiale: il 73 per cento dei modelli di grandi dimensioni viene sviluppato negli Stati Uniti e un altro 15 per cento in Cina, mentre nessun paese dell'Ue ha ancora sviluppato un paragonabile sistema di intelligenza artificiale. (segue) (Com)