Vodafone: pubblicato nuovo report, telecomunicazioni centrali per la competitività europea (3)

- Le reti 5g – spiega la nota - forniscono la latenza e la qualità necessaria anche per la crescita dell’IoT e sono necessarie per la sua scalabilità potendo supportare 1 milione di dispositivi per chilometro quadrato, rispetto ai soli 2 mila del 4g Lte. Il numero di dispositivi Iot a livello mondiale quasi raddoppierà da 15,1 miliardi nel 2020 a oltre 29 miliardi nel 2030, per un valore compreso tra 5,5 e 12,6 trilioni di dollari a livello globale entro il 2030, con le fabbriche che rappresentano la percentuale più alta del valore economico potenziale. Questo numero sempre crescente di dispositivi connessi a sua volta genererà una quantità esponenzialmente maggiore di dati all'interno e tra i vari settori dell'economia, da cui si possono ricavare informazioni con l’AI basata sul cloud. Man mano che le industrie e la società diventano sempre più digitali, si sta assistendo a una crescente richiesta di lavoratori con competenze digitali specializzate ed è sempre più necessario che i cittadini in generale siano digitalmente alfabetizzati. L’Europa soffre di una carenza di competenze digitali: la Commissione stima che nove su dieci lavori richiederanno competenze digitali entro il 2030, ma appena la metà della forza lavoro europea le possiede. In termini di occupazione, l'Ue ha raggiunto solo il 47 per cento dei 20 milioni di specialisti Ict di cui ha bisogno. L'industria europea ne risulta frenata, soprattutto perché l'adozione dell'Ia, dei big data e del cloud da parte delle grandi imprese è bassa, rispettivamente, all'11 per cento, al 19 per cento e al 45 per cento. Investire per sostenere la forza lavoro e le generazioni future a sviluppare competenze digitali necessarie per prosperare nei mercati del lavoro futuri sarà un fattore di differenziazione fondamentale per la competitività dell’Europa. (segue) (Com)