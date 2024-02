Vodafone: pubblicato nuovo report, telecomunicazioni centrali per la competitività europea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il report commissionato da Vodafone – prosegue la nota - illustra dunque gli ambiti e le sfide della digitalizzazione dei settori chiave in Europa: nell'industria, mentre i grandi produttori continueranno probabilmente a costruire reti mobili private 5g e soluzioni su misura in fabbrica, le imprese più piccole dovranno affidarsi al 5gsa disponibile pubblicamente per accedere a simili opportunità di innovazione; nella sanità, la connettività può offrire ritorni immediati ai pazienti attraverso la telemedicina e il monitoraggio remoto dei pazienti, consentendo al contempo di fornire su scala nuove applicazioni come la formazione medica in realtà aumentata grazie al 5g; per gli agricoltori e i cittadini delle aree rurali, la connettività di nuova generazione avrà un ruolo cruciale nel migliorare la resa dei raccolti, nella sostenibilità e nell'aumentare le opportunità di lavoro a distanza o flessibile tradizionalmente appannaggio di chi vive in città: per l'ambiente, la connettività digitale offre soluzioni che possono ridurre le emissioni globali di gas serra fino al 20 per cento entro il 2030, come applicazioni di connettività intelligente, contatori, reti e piattaforme che possono ridurre il consumo di energia. L'impatto della digitalizzazione sull’industria manifatturiera globale è stimato fino a 2 mila miliardi di dollari l'anno e l’Internet of things (Iot) potrebbe generare un valore di 12,6 trilioni di dollari in tutti i settori a livello globale entro il 2030. Le Pmi rappresentano oltre il 99 per cento di tutte le imprese dell'Ue, danno lavoro a circa 100 milioni di persone e rappresentano più della metà del Pil europeo. Il loro successo è quindi essenziale per la competitività dell'Europa. Tuttavia, le Pmi in Europa sono in media il 40 per cento meno produttive delle aziende più grandi, determinando un divario di produttività che nell'Europa centrale e orientale raggiunge il 70 per cento. Le piccole e medie imprese sono anche meno digitalizzate rispetto alle imprese più grandi, perché non impiegano personale con le necessarie competenze in materia di trasformazione o It o con la capacità di gestire soluzioni digitali. Risulta che solo il 27 per cento delle Pmi europee gode di alti livelli di adozione del digitale, rispetto al 54 per cento delle imprese più grandi. (segue) (Com)