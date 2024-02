Vodafone: pubblicato nuovo report, telecomunicazioni centrali per la competitività europea (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerge dal report di Vodafone – continua la nota -, il 94 per cento delle Pmi affronterebbe meglio i rischi futuri se si investisse in digitalizzazione. Mentre le imprese più grandi hanno le risorse e la scala per investire in soluzioni su misura, le pmi potrebbero trarre enormi benefici da soluzioni e prodotti pronti all’uso a prezzi accessibili ("plug and play"). In ambito sanitario e ospedaliero, la connettività e la digitalizzazione migliorano i risultati e riducono la pressione sulle scarse risorse sanitarie consentendo consulti a distanza, soluzioni di telemedicina e monitoraggio virtuale. Se adottata su larga scala, l'impatto della digitalizzazione del sistema sanitario sarebbe ancora maggiore: secondo un recente studio della Commissione europea, un aumento di cinque punti percentuali dei consulti di telemedicina nell'Ue è stato associato a una riduzione del 3,7 per cento dei costi sanitari e del 3,6 per cento della mortalità. Il risparmio offerto dalle tecnologie sanitarie digitali è stimato in 120 miliardi di euro all'anno per l'intera Unione europea, l'equivalente del budget annuale per l'assistenza sanitaria della Spagna. Secondo quanto emerge da Why telecoms matter, connettività e digitalizzazione offrono anche soluzioni che possono ridurre le emissioni globali di gas serra fino al 20 per cento entro il 2030. Queste includono applicazioni di connettività intelligenti come contatori, reti e piattaforme che possono ridurre il consumo di energia. Uno studio ha dimostrato che l'implementazione di queste tecnologie per le smart cities potrebbe consentire risparmi sui costi energetici pari a circa 876 milioni di euro all'anno in ottanta grandi città dell'Ue, nonché riduzioni di energia equivalenti all'intero consumo energetico annuale di Estonia e Lettonia. (segue) (Com)