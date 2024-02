Vodafone: pubblicato nuovo report, telecomunicazioni centrali per la competitività europea (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda le aree rurali – si legge nella nota -, uno studio della Commissione europea ha rilevato che per ogni 1.000 nuovi utenti in banda larga nelle aree rurali vengono creati 80 nuovi posti di lavoro. Soluzioni intelligenti per l'identificazione e il monitoraggio del bestiame possono aiutare gli agricoltori a gestire le risorse per massimizzare la produzione e l'efficienza. Il report stima che collegando anche solo il 20 per cento degli agricoltori dell'Ue alle applicazioni per un'agricoltura intelligente, si potrebbe ottenere un aumento dei profitti annuali del settore di quasi 10 miliardi di euro. La transizione rurale digitale consentirà di realizzare un'economia a basse emissioni di carbonio per un settore, quello agricolo, che è responsabile di oltre il 14 per cento delle emissioni di anidride carbonica in Europa. Joakim Reiter – conclude la nota –, Chief external and corporate affairs officer di Vodafone, ha dichiarato: "L'Europa è alla vigilia di un'importante spinta all'innovazione e alla produttività grazie al 5gsa di prossima generazione e alla digitalizzazione che esso consente alle imprese e all'economia. Così come il 4g ha sbloccato l'Internet mobile per i consumatori, il 5gsa può inaugurare l'era dell'Internet industriale e riportare l'Europa alla crescita. L'Europa ha un'opportunità da mille miliardi di euro per digitalizzare la propria industria e competere a livello globale, ma questo traguardo dipende interamente dalla velocità di adozione. Il mandato quinquennale del prossimo Parlamento europeo e della prossima Commissione deve consentire all'Europa di correggere la rotta, riavviando la normativa sulle telecomunicazioni esistente e creando un quadro di mercato unico che attragga gli investimenti necessari per l'introduzione del 5gsa a un ritmo sostenuto", ha concluso Reiter. (Com)