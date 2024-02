Russia: Nadezhdin avvia azione legale contro Commissione elettorale centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boris Nadezhdin, candidato alle elezioni presidenziali russe avanzato dal partito Piattaforma civica, ha avviato un'azione legale presso la Corte suprema della Federazione Russa contro la Commissione elettorale centrale russa. Lo ha reso noto lo stesso Nadezhdin sul proprio canale Telegram. L'ex deputato della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) ha spiegato di aver fatto due cause per contestare gli atti normativi della Commissione elettorale che regolano la procedura per la raccolta e la verifica delle firme necessari per candidarsi alle elezioni. Nadezhdin ha aggiunto che il 16 febbraio intende presentare anche la terza e principale causa alla Corte suprema del Paese per contestare il rifiuto della Commissione elettorale di registrarlo come candidato alla presidenza nel corso di una riunione dell'organismo l'8 febbraio. (Rum)