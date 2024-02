Ex Ilva: Aigi, consegniamo chiavi delle aziende al Prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende dell’indotto consegnano le chiavi delle loro aziende al Prefetto di Taranto, “avendo constatato l'assenza di responsabilità politica a tutela delle imprese che hanno consentito alla grande fabbrica di essere considerata strategica per il Paese e hanno sempre lavorato e pagato le tasse”. lo comunica in una lettera al Prefetto di Taranto, il presidente di Aigi, Fabio Greco, che a tal proposito e accompagnato da una delegazione incontrerà questo pomeriggio il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La lettera esprime “la rabbia, la costernazione e la profonda preoccupazione” per la grave situazione di incertezza che si registra sulla vicenda ex Ilva di Taranto “ormai ad un passo dalla seconda amministrazione straordinaria nel giro di dieci anni”. Le condizioni intorno al dossier sono precipitate nelle ultime settimane, si ricorda nella lettera, “a causa del braccio di ferro che si sta consumando tra socio pubblico, Invitalia, e privato Arcelor Mittal e mentre potrebbe essere decretata già nelle prossime ore l'amministratore straordinaria della società”. (segue) (Rem)